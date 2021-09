Champions League, Liverpool-Milan: ecco 6 curiosità sulla partita / News

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato sei curiosità che riguardano il match di Champions League contro il Liverpool

Renato Panno

(fonte: acmilan.com)

"Una prima volta per segnare il ritorno back home. È la sfida di AnfieldRoad contro i Reds di Jürgen Klopp a inaugurare l'edizione 2021/22 della UEFA Champions League del Milan di Stefano Pioli. Una prima assoluta, per i colori rossoneri in gare ufficiali, in uno degli stadi più iconici del continente europeo; una sfida che si ripete dopo le due finali di Istanbul e Atene nei primi anni 2000.

Liverpool-Milan è in programma domani sera alle 21.00 per la prima giornata del gruppo B di Champions League. Nell'avvicinarci al calcio d'inizio, ecco alcune delle principali statistiche e curiosità sulla sfida:

1- Liverpool e Milan si sono incontrate solo in due precedenti sfide in competizioni europee, entrambe in Finale di Champions League. I Reds hanno vinto ai rigori nel 2005, i rossoneri si sono "vendicati" ad Atene nel 2007 vincendo per 2-1.

2- L'ultima vittoria del Milan contro una squadra inglese risale al febbraio 2012: successo per 4-0 contro l'Arsenal in Champions League.

3- Per i rossoneri, la trasferta di Liverpool, sarà la prima partita in Champions League a partire da marzo 2014, quando furono eliminati dall'Atlético Madrid negli Ottavi di finale.

4- Zlatan Ibrahimović ha segnato 48 gol in Champions League in 120 partite. Nove di questi gol sono arrivati con la maglia del Milan, tra il 2010 e il 2012.

5- Ibrahimović è il calciatore che ha segnato con più squadre diverse nella storia della Champions League, ben sei: Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, Milan e Paris Saint-Germain.

6- Olivier Giroud del Milan ha preso parte ad una rete ogni 95 minuti in media in Champions League (18 gol, 6 assist). L'attaccante francese ha segnato otto gol in 16 sfide contro il Liverpool in tutte le competizioni con le maglie di Arsenal e Chelsea tra il 2012/13 e il 2019/20, più di ogni altro giocatore contro i Reds nel periodo".