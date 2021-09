Liverpool-Milan, il messaggio di Seedorf: “In bocca al lupo” (Video)

Clarence Seedorf, ex giocatore del Milan, ha scritto un messaggio su Instagram in vista della partita contro il Liverpool

Clarence Seedorf, ex giocatore del Milan, ha scritto un messaggio sul suo account Instagram. In primo piano piano la sfida di questa sera tra i rossoneri e il Liverpool: "Nel 2014 ero l’allenatore del Milan quando giocammo l’ultima partita di Champions League contro l’Atletico Madrid. Dopo 7 anni, i rossoneri ci ritornano affrontando uno dei rivali con il quale sono state scritte pagine di storia dei rispettivi club e di questo fantastico trofeo. In bocca al lupo Milan". Novità dell'ultimo minuto: Tonali o Bennacer? Ecco la scelta