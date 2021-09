Milan, Kjaer: “Non andiamo a Liverpool in vacanza. Abbiamo mentalità”

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato della trasferta di Champions League contro il Liverpool. Queste le dichiarazioni del danese

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato della trasferta di Champions League contro il Liverpool. Queste le dichiarazioni del danese riportate dal 'Corriere dello Sport': "Non andiamo a Liverpool in vacanza, bisogna dimostrare chi siamo. Abbiamo lavorato un anno per essere qui. Conosciamo la qualità del Liverpool: chiaro che sui duelli individuali loro sono superiori. Ma noi siamo cresciuti e abbiamo una grande mentalità. E poi i nuovi arrivi hanno alzato il livello del Milan". Liverpool-Milan, le probabili formazioni di questa sera ad 'Anfield' >>>