Liverpool-Milan, Klopp: “Finale Istanbul? Non ho visto il secondo tempo”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato del match contro il Milan, ma anche della finale di Istanbul e di Arrigo Sacchi

"Se ricordo la finale di Istanbul? Certo, la ricordo perché ho deciso di non guardare il secondo tempo , sul 3 a 0 la gara mi sembrava chiusa. Comunque, per gli amanti del calcio Liverpool-Milan è un classico europeo. E' vero, loro erano assenti da diversi anni, ma io li ho seguiti negli ultimi 18 mesi e stanno andando fortissimo. E' bello affrontarli? Si, anche se poi è un gruppo durissimo. Stiamo parlando dell'Atletico Madrid campione di Spagna, del Porto che è andato lontano l'anno scorso, del Milan con la sua storia che sta vivendo il suo momento migliore da tanti anni a questa parte".

Klopp non nasconde l'ammirazione nei confronti di Arrigo Sacchi: "Non ho contatti frequenti con Arrigo Sacchi, ma ogni tanto ci sentiamo. Lui ha il mio numero e ogni tanto mi chiama. Io cerco di non disturbarlo. Il suo calcio è stato importante nella mia formazione. Quel Milan segnò un'epoca. Era una squadra dominante, straordinaria nel posizionamento sul campo".