Milan, Giroud e il conto aperto con il Liverpool: 8 gol in 16 partite

Olivier Giroud sembra avere un conto aperto con il Liverpool: tra il 2012/2013 e il 2019/2020 nessuno ha segnato di più ai 'Reds'

Dopo la negatività al Covid, Olivier Giroud è tornato a disposizione di Stefano Pioli. Contro il Liverpool, però, l'attaccante non giocherà probabilmente dal primo minuto a causa di una condizione fisica ancora non ottimale. Attenzione ai numeri del francese che, contro i 'Reds', sembra aver aperto un conto personale. Giroud, infatti, ha segnato otto gol in 16 sfide contro il Liverpool in tutte le competizioni con le maglie di Arsenal e Chelsea tra il 2012/13 e il 2019/20, più di ogni altro giocatore contro i Reds nel periodo. Novità dell'ultimo minuto: Tonali o Bennacer? Ecco la scelta