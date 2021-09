Milan-Liverpool 2007, Ambrosini: “Sofferenza, fortuna e goduria. Vi spiego”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha raccontato la vittoria della Champions League del 2007 contro il Liverpool

Sofferenza anche nello stare in battaglia con Xabi Alonso e Mascherano: "Noi dal punto di vista tecnico e fisico non eravamo in un momento ottimale. Quel Milan aveva espresso il calcio migliore fino alla semifinale e ad Atene non siamo arrivati al top. La sofferenze è stata figlia anche di questo. Siamo stati bravi a capirlo e a fare una partita gestendola molto. Abbiamo rischiato di prendere gol più di loro, è vero, ma siamo rimasti sul pezzo e poi siamo stati premiati anche dalla fortuna".