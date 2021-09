Liverpool-Milan, Maldini: “Un segnale che la prima partita sia qui”

Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato poco prima di Liverpool-Milan, prima partita del Gruppo B della Champions League 2021-22.

Il direttore dell'area tecnica rossonera Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Sky a poco da Liverpool-Milan, prima partita del Gruppo B della Champions League 2021-22. Queste le sue dichiarazioni: "Il Milan è il Milan, non è mio, ma di chi lo ama e io sono tra questi. La partita si sente. È particolare non aver mai giocato qui per due grandi club. L'atmosfera si sente. Iniziare qui è un segnale importante. Emozionante per la galassia Milan questo ritorno, anche per ciò che è stato per me. Chi l'ha provato sa cosa significa giocare una competizione del genere. Poi c'è il lavoro e aver contribuito è motivo d'orgoglio. Nei tre anni precedenti, ogni anno ho sempre detto che cerchiamo di migliorare l'anno prima. Essere tra le prime quattro è l'obiettivo principale. Il fatto che la prima partita sia qui è un segnale, dobbiamo entrare in Champions dalla porta principale. Sappiamo che non siamo al livello delle più forti, ma dobbiamo competere. Con Klopp abbiamo parlato dei due club, è contento del nostro ritorno in Champions. Tra chi ha vissuto esperienze del genere c'è grande rispetto. Abbiamo visto la nostra squadra alla prova San Siro. Molti dicevano che buona parte del successo fosse dovuto alla poca pressione con meno gente. Non è così, avere una pressione del genere e giocare la prima partita per tanti in questo stadio, con questo tifo, potrebbe sicuramente però essere un fattore a favore del Liverpool. Non mi è stato chiesto niente di particolare. Ciò in cui noi puntiamo è mantenere lo spirito battagliare, non venire qui e snaturarci. Dobbiamo stare attenti, perché sono pericolosi, ma sappiamo anche che hanno dei difetti. Dobbiamo essere noi stessi e sfruttare quei difetti":