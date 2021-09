Youth League, Liverpool-Milan 1-0: tabellino, marcatori, top e flop

Il Milan Primavera perde 1-0 in casa del Liverpool. Rete decisiva di Woltman all'ottavo minuto di gioco. Sconfitta assolutamente immeritata per gli uomini di Federico Giunti, che avrebbero meritato almeno il pareggio. Davies, portiere degli inglesi, è stato indiscutibilmente il migliore in campo. Dopo un primo tempo in equilibro, infatti, il Milan ha dominato nella ripresa, sprecando diverse occasioni soprattutto con El Hilali. Molto pericoloso anche Capone e Di Gesù. Peccato per la sconfitta, ma questa prestazione può comunque dare una scossa in vista del proseguo della stagione.