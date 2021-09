Liverpool-Milan, due precedenti: entrambi in finale di Champions League

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Liverpool-Milan, match valido per la 1^ giornata del gruppo B di Champions League. I precedenti

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Liverpool-Milan, match valido per la 1^ giornata del gruppo B di Champions League. La curiosità è che le due squadre, nonostante siano veterane nella competizione, non si sono mai incontrate né ai gironi, né alle fasi di eliminazione diretta. Rossoneri e 'Reds', infatti, si sono incontrate solo in due precedenti sfide in competizioni europee, entrambe in Finale di Champions League. Il Liverpool ha vinto ai rigori nel 2005, il Milan ha avuto la sua rivincita ad Atene nel 2007 vincendo per 2-1. Novità dell'ultimo minuto: Tonali o Bennacer? Ecco la scelta