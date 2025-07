Calciomercato Milan, acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE News

È iniziata ufficialmente la seconda finestra del calciomercato estivo 2025: il Milan vuole essere protagonista con una rivoluzione: il LIVE

Redazione 2 luglio 2025 (modifica il 2 luglio 2025 | 11:51)

Andata in archivio (1°-10 giugno) la prima finestra della sessione estiva di calciomercato del 2025, è iniziata ufficialmente ieri - martedì 1° luglio - la seconda, che durerà fino al prossimo 1° settembre: il Milan, che da quest'anno sarà affidato alla guida tecnica di Massimiliano Allegri, vuole essere protagonista con una rivoluzione totale per rinforzare il proprio organico. Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo.

+++ IL TABELLONE +++

ACQUISTI: Yacine Adli (c, Fiorentina - fine prestito); Ismaël Bennacer (c, Olympique Marsiglia - fine prestito); Lorenzo Colombo (a, Empoli - fine prestito); Marko Lazetić (a, Bačka Topola - fine prestito); Álvaro Morata (a, Galatasaray - fine prestito); Noah Okafor (a, Napoli - fine prestito); Marco Pellegrino (d, Club Atlético Huracán) - fine prestito); Tommaso Pobega (c, Bologna - fine prestito); Alexis Saelemaekers (c, Roma - fine prestito); Devis Vásquez (p, Empoli - fine prestito).

CESSIONI: Tammy Abraham (a, Roma - fine prestito); João Félix (a, Chelsea - fine prestito); Alessandro Florenzi (d, svincolato); Luka Jović (a, svincolato); Pierre Kalulu (d, Juventus - 14,3 milioni di euro); Marco Pellegrino (d, Boca Juniors - 3,5 milioni di euro); Tijjani Reijnders (c, Manchester City - 55 milioni di euro), Riccardo Sottil (a, Fiorentina - fine prestito); Kyle Walker (d, Manchester City - fine prestito).

OBIETTIVI: Maxim De Cuyper (d, Bruges - 20 milioni di euro); Guéla Doué (d, Strasburgo - 20 milioni di euro); Zakaria El Ouahdi (d, Genk - 12 milioni di euro); Breel Embolo (a, Monaco - 12 milioni di euro); JaviGuerra (c, Valencia - 25 milioni di euro); Ardon Jashari (c, Bruges - 40 milioni di euro); Giovanni Leoni (d, Parma - 40 milioni di euro); Martim Fernandes (d, Porto - 60 milioni di euro); Luka Modrić (c, svincolato) Samuele Ricci (c, Torino - 25 milioni di euro), Granit Xhaka (c, Bayer Leverkusen - 15 milioni di euro).