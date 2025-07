Il Milan che sogna Allegri: terzini nuovi e Modric. In attacco … | VIDEO

Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri prenderà forma in questi due mesi di calciomercato estivo. I desideri dell'allenatore livornese

Durante l'ultimo episodio de "La Tripletta", il podcast settimanale de 'La Gazzetta dello Sport', i giornalisti sportivi Luca Bianchin e Marco Guidi hanno illustrato come si comporrebbe il 4-3-3 che Massimiliano Allegri ha in mente per il suo Milan in questa stagione 2025-2026. Guarda il video