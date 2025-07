Il Genoa si muove sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i vari nomi spicca quello di un giocatore del Milan

Il Genoa si muove sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione e il centrocampo è uno dei reparti su cui ricade la priorità. Tra i vari nomi che piacciono alla dirigenza rossoblù spicca quello di un rossonero: Tommaso Pobega , di proprietà del Milan.

Calciomercato: Il Genoa mira a un giocatore del Milan, possibile addio?

Secondo quanto riferito da La Repubblica, il Genoa dovrà vedersela con la Cremonese per assicurarsi le prestazioni del centrocampista, reduce da un'annata in prestito al Bologna che ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto. Nonostante l'interesse, Pobega è atteso a Milanello per iniziare il ritiro pre-campionato con il Milan.