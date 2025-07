Modric al Milan: il colpo “anziano” che spazza via ogni dubbio

Ma Modric è stato molto più che una comparsa in questa sua stagione. In Spagna ha collezionato 35 presenze su 38, di cui 17 da titolare. In Copa del Rey è partito dall'inizio in 3 delle 5 partite giocate. In Champions League non ha saltato un solo appuntamento: 14 presenze, 7 delle quali dal primo minuto. A queste si aggiungono apparizioni in Supercoppa spagnola, Coppa Intercontinentale e Supercoppa UEFA.