E' il 2 Luglio 2001 quando Filippo Inzaghi , detto Pippo, passa dalla Juventus al Milan , siglando un trasferimento a suo modo storico. Da allora sono passati 24 anni esatti e col senno di poi è facile giudicare la bontà di questa operazione di calciomercato, che ha in qualche modo cambiato il corso della storia rossonera. Ecco qui alcune curiosità che forse non ricordi o, in alcuni casi, è meglio non ricordare

Inzaghi dalla Juve al Milan: i retroscena e quel costo (ora) ridicolo

Al termine di una trattativa durata settimane, l'allora 27enne Inzaghi decide di passare al Milan dopo 4 anni in bianconero, con 89 gol all'attivo. L'operazione coinvolse tre squadre, Milan e Juventus, appunto, e l'Atalanta. Per arrivare a SuperPippo, infatti, il Milan di Berlusconi e Galliani dovette prima cedere l'attaccante Gianni Comandini all'Atalanta, in cambio di Christian Zenoni, esterno tuttofare e allora rivelazione della stagione precedente. Zenoni (valutato una trentina di miliardi) venne poi subito girato alla Juventus per abbassare il costo totale dell'operazione-Inzaghi, valutato circa 75 miliardi di lire, circa 37 milioni di euro. Una cifra enorme per i canoni di allora, ma tutto sommato modesta al cambio attuale. Anzi, oggi diremmo 'ridicola', per un campione già affermato.