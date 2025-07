Calciomercato, il Milan piomba su Dovbyk: altro scambio con la Roma?

L’attaccante messicano, classe 2001, prelevato dal Feyenoord nell'ultimo calciomercato invernale per 35 milioni di euro, sempre bonus inclusi, non ha convinto in pieno nei suoi primi mesi in rossonero e il suo futuro appare incerto. In questo contesto si farebbe strada l’ipotesi di un possibile scambio tra i due centravanti: Dovbyk al Milan, Giménez alla Roma.