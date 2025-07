Calciomercato Milan, spiraglio per il rinnovo di Maignan: il punto

Per la felicità di Allegri che, fin dal suo ingaggio, aveva chiesto di trattenere Maignan. E ora, per il quotidiano romano, insieme al direttore sportivo Igli Tare , proverà ad 'ammorbidire' la posizione di Maignan sul fronte rinnovo. Secondo il 'Corriere dello Sport', servirà lavorare con pazienza. Ma da 'Casa Milan' filtra una certa fiducia sul fatto che si possa riaprire una trattativa per il rinnovo nei prossimi mesi, probabilmente si entrerà nel vivo a settembre quando il calciomercato estivo sarà chiuso.

Dipenderà tanto dalla chiarezza del nuovo progetto e da come lavorerà Maignan a Milanello nelle prossime settimane. Dall’Inghilterra hanno ribadito recentemente che il Chelsea potrebbe tornare alla carica per Maignan in questo mese di luglio. Ma per il Milan ormai il portiere non si muove più. Ci sono stati interessamenti pure di altre società di Premier League, ma senza offerte ufficiali al club di Via Aldo Rossi.