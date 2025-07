Classe 1999, romano di nascita e cresciuto nel vivaio della Roma, Scamacca è seguito con attenzione dal Milan da tempi non sospetti, sin da quando militava nelle fila di Genoa prima e Sassuolo poi. Dopo un'esperienza non propriamente edificante al West Ham, in Inghilterra, conclusa con un infortunio, Scamacca ha disputato una stagione, la 2023-2024, con l'Atalanta, da 19 gol e 8 assist in 44 partite tra Serie A, Europa League e Coppa Italia.

A Bergamo è chiuso da Retegui, ha bisogno di giocare. Milan e Roma ... — L'anno passato da dimenticare: appena 5' in campionato prima per via della rottura del legamento crociato del ginocchio, poi per un infortunio alla coscia. Nel frattempo, a Bergamo, è arrivato Mateo Retegui (altro obiettivo del Milan), laureatosi capocannoniere del torneo con 25 gol: diventato titolare indiscusso della squadra orobica. Per Scamacca, pertanto, rischia di non esserci spazio e il giocatore ha bisogno di vedere il campo con continuità.

Sotto contratto fino al 30 giugno 2027 e assistito dalla CAA Stellar, Scamacca - ad oggi - vale tra i 20 e i 25 milioni di euro e può rappresentare, per caratteristiche tecniche e opportunità di calciomercato, l'investimento giusto per il Milan in attacco. Anche, perché no, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Tanto per testare, almeno inizialmente, le condizioni atletiche del giocatore. Una situazione da monitorare, possibile magari ad agosto inoltrato: su di lui, anche la Roma del suo ex allenatore Gian Piero Gasperini.