Calciomercato Milan, per l’attacco spunta il nome che non ti aspetti

Via alla seconda finestra del calciomercato estivo (1° luglio-1° settembre) e il Milan, come noto, ha davvero tanto lavoro da portare a termine. In uscita, poiché è prevista la partenza di tanti calciatori che non rientrano nel progetto tecnico del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. E, ovviamente, in entrata, poiché il livornese - con l'ausilio del direttore sportivo Igli Tare - dovrà avere i rinforzi giusti per assemblare la miglior squadra possibile. Nella stagione 2025-2026, obiettivo Scudetto per il Diavolo. PROSSIMA SCHEDA