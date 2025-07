Calciomercato: riaperti i dialoghi con il Milan per Pobega

Secondo Nicolò Schira, il Bologna è pronto a riaprire le trattative con il Milan per assicurarsi Tommaso Pobega

Secondo quanto riferito dal noto esperto di mercato Nicolò Schira , il Bologna è pronto a riaprire le trattative con il Milan per assicurarsi nuovamente le prestazioni di Tommaso Pobega .

Il direttore sportivo Sartori sta lavorando per riportare il centrocampista in rossoblù, con un'offerta stimata tra gli 8 e i 9 milioni di euro. La scorsa settimana, il Bologna non aveva esercitato il diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro, cifra considerata troppo elevata dalla dirigenza emiliana.