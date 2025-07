Maignan-Milan: si resta, ma il rinnovo è la sfida più grande da vincere

Tare , nel briefing di pochi giorni fa con la stampa, ha rassicurato tutti: " Maignan non è in partenza, sarà al Milan anche nella prossima stagione ."

Nonostante le rassicurazioni del nuovo DS del Milan, la questione su Mike Maignan si trasforma ora in una vera e propria sfida per il Milan. La sua innegabile qualità e leadership lo rendono un pilastro irrinunciabile per la squadra di Allegri, un elemento capace di fare la differenza tra i pali e di guidare la difesa. Puntare su di lui, lavorando per ricucire lo strappo e spingere per un rinnovo, significherebbe garantire stabilità e ambizioni elevate a livello sportivo. La speranza è che la fiducia del nuovo staff tecnico e l'ambiente rossonero possano convincerlo a legarsi a lungo termine.