Calciomercato Milan: Asensio proposto da Mendes, ma l’ostacolo è l’ingaggio

Jorge Mendes, agente molto influente nel mondo Milan, avrebbe proposto ai rossoneri il fantasista spagnolo Marco Asensio, ex Real Madrid. Il giocatore, che dovrà ridursi sensibilmente l'ingaggio per trovare una nuova sistemazione, è al centro di diverse voci di mercato. Nelle ultime ore si è parlato di un interesse concreto da parte di José Mourinho, che lo vorrebbe al Fenerbahce, ma la preferenza di Asensio sarebbe per un campionato di maggiore appeal, come la Serie A.