Calciomercato Milan, Di Marzio: 'Liberali, contatti frequenti con il Parma'

Mattia Liberali , classe 2007 , trequartista nativo di Lissone (MB) cresciuto nel settore giovanile rossonero, potrebbe andare via dal Milan in questa sessione estiva di calciomercato per trasferirsi al Parma . Lo ha riferito Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport' esperto del settore.

Contatti frequenti, infatti, per la cessione di Liberali al Parma. Sebbene il giocatore, lunedì 7 luglio, andrà in ritiro con il Milan di Massimiliano Allegri, il suo futuro è tutto da scrivere. In scadenza di contratto il 30 giugno 2026, con un rinnovo che sembra lontano, nel Parma del giovane allenatore Carlos Cuesta il ragazzo potrebbe trovare il progetto tecnico ideale per la sua crescita.