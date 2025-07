Milan scatenato sul mercato: assalto a Retegui per l’attacco, derby con l’Inter per…

In via Aldo Rossi si punta a non gonfiare eccessivamente la rosa, vista l'assenza dalle coppe europee. Con gli addii di Abraham e Jovic e il prestito di Camarda al Lecce, il reparto offensivo vede al momento solo Gimenez e Colombo, con quest'ultimo destinato a partire entro breve tempo.

Avanti per Leoni e la difesa — Il mercato rossonero, però, non si ferma solo al reparto più avanzato. Il Milan deve trovare anche due terzini titolari, in particolare il sostituto di Theo Hernandez, prossimo al trasferimento in Arabia alla corte dell'Al-Hilal.

In difesa, il Milan non molla Alessandro Leoni, giovane difensore centrale del Parma. Per anticipare l'Inter, il Diavolo ha intensificato i contatti con il club emiliano. Per sbloccare l'operazione, il Milan punta a cedere Malick Thiaw, con il difensore tedesco che starebbe riconsiderando l'ipotesi di trasferirsi al Como.

Nell'affare con il Parma, il Milan potrebbe inserire come contropartita il giovane Mattia Liberali (in scadenza nel 2026) e anche Colombo. Il Parma, dal canto suo, valuta con calma la proposta, sperando di alimentare un'asta.