Malick Thiaw e Álvaro Morata possono trasferirsi dal Milan al Como in questa sessione estiva di calciomercato. Duplice operazione in stand-by

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sulla duplice trattativa tra Milan e Como per il trasferimento di Malick Thiaw e Álvaro Morata alla corte dell'allenatore iberico Cesc Fàbregas .

Calciomercato Milan, frenata per Thiaw e Morata al Como

Questione Morata: i rossoneri, i lariani e l'attaccante spagnolo classe 1992 sono già d'accordo su tutto. Ma manca il via libera del Galatasaray per far sì che l'affare si concretizzi. Sempre con le modalità con cui Morata si era trasferito in Turchia lo scorso gennaio.