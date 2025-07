Calciomercato Milan, Di Marzio: 'Il Como prova a convincere Thiaw: ecco come'

Calciomercato Milan, Como in forte pressing su Thiaw

"Negli ultimi giorni infatti ci sono stati dei nuovi contatti tra le parti per avvicinarsi all'”ok” definitivo dell’ex Schalke 04 - ha proseguito -. Non solo, perché non è escluso che nei prossimi giorni Thiaw sia ospite del Como per visitare le strutture del club: il centro sportivo, la sede e non solo. Il tutto per arrivare a una risposta finale positiva".