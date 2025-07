Calciomercato Milan, Modric morde il freno: il bel gesto del croato

La 'rosea' ha ricordato come i calciatori, in situazioni standard, abbiano diritto a quattro settimane di vacanza , quindi 28 giorni di stacco. Una pausa che, quasi sempre, scende a tre settimane ( 21 giorni ) nelle estati con competizioni internazionali. Come, per l'appunto, il Mondiale per Club nel quale Modric è presente.

La professionalità di Modric, ha chiosato il quotidiano sportivo nazionale, non si scopre di certo ora. Ma è bello vedere come un 40enne che ha vinto tutto ciò che c'era da vincere in carriera abbia ancora tutta questa voglia di rimettersi in gioco dopo una stagione logorante da 60 partite. Ora bisognerà soltanto capire quando terminerà l'esperienza del Real Madrid nel Mondiale per Club (ieri i 'Blancos' sono andati ai quarti, eliminando la Juventus) per comprendere quando arriverà in Italia Modric.