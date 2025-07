Calciomercato Milan, arriva Ricci: il programma per oggi e domani

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Samuele Ricci , classe 2001 , centrocampista del Torino e della Nazionale Italiana in procinto di trasferirsi al Milan in questa sessione estiva di calciomercato . Nella giornata odierna, mercoledì 2 luglio , Ricci muoverà i primi passi nella Milano rossonera.

Calciomercato Milan, i primi passi di Ricci con i rossoneri

Di ritorno dalle vacanze in Uganda, infatti, il regista toscano arriverà nel tardo pomeriggio nel capoluogo lombardo per passare in hotel la notte. Domani mattina, giovedì 3 luglio, Ricci svolgerà le visite mediche per il Milan presso la clinica 'La Madonnina' di Milano. Quindi, andrà idoneità sportiva al 'Centro Ambrosiano' e, nel pomeriggio, a 'Casa Milan', firma sul suo nuovo contratto.