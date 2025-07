Calciomercato, Jashari spinge per andare al Milan. Allegri aspetta

Ardon Jashari, centrocampista del Bruges, sta forzando la mano per una sua cessione al Milan in questo calciomercato estivo. Le ultime news

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sulla trattativa tra Bruges e Milan per il possibile trasferimento di Ardon Jashari in rossonero. Igli Tare, direttore sportivo del Milan, avrebbe ricevuto segnali confortanti dal giocatore negli ultimi giorni.