Calciomercato Milan, Ricci è a Milano: “Sono prontissimo!”

Samuele Ricci è finalmente arrivato a Milano, pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Milan . Il centrocampista, finora di proprietà del Torino , è giunto in città pochi minuti fa, accolto con entusiasmo. Alla domanda dei giornalisti "sei pronto a cominciare?", la risposta di Ricci è stata decisa: " Certo, certo: sono prontissimo! "

Per il mediano classe 2001, la prima giornata in rossonero sarà intensa. Domattina si sottoporrà alle visite mediche di rito, seguite dall'ottenimento dell'idoneità sportiva e dalla firma sul contratto in sede. La nostra redazione seguirà passo dopo passo i suoi primi momenti da milanista.