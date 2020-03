Rinvio partite, calendario Serie A: quando gioca il Milan / LIVE

Ore 13:30 – CONSIGLIO LEGA SERIE A, SCARONI: “L’ASSEMBLEA È ANDATA DESERTA”

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, all’uscita dal Salone del CONI a Roma ha spiegato come non sia stato raggiunto il numero legale di club per l’Assemblea di Serie A. Che succederà ora?

Ore 13:15 – CONSIGLIO LEGA SERIE A: DUE IPOTESI AL VAGLIO PER LE PARTITE DI CAMPIONATO

Oggi, a Roma, giornata cruciale per capire cosa bisognerà fare con il campionato di Serie A alla luce dell’emergenza coronavirus. Si studia lo stop ai campionati o l’ipotesi di giocare a porte chiuse.

Ore 12:30 – PIOLI, DOMANI LA RIPRESA A MILANELLO. QUALE GARA DOVRÀ PREPARARE?

Il Milan riprenderà domani gli allenamenti a Milanello agli ordini di Stefano Pioli. I rossoneri dovranno disputare Lecce-Milan, Milan-Genoa o fermarsi per i prossimi 30 giorni?

Ore 10:15 – BRESCIA, CELLINO: “VERGOGNIAMOCI TUTTI, MA ANDIAMO AVANTI A PORTE CHIUSE”

Il Presidente del Brescia, Massimo Cellino, ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’ spiega qual è la linea del suo club sulla questione del rinvio delle partite di Serie A.

Ore 09:45 – CORONAVIRUS, CONTE: “PORTE CHIUSE? SARÀ LA LEGA CALCIO A DECIDERE”

Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, rimette nelle mani della Lega Serie A la decisione di giocare a porte chiuse o, eventualmente, di fermare tutte le manifestazioni per 30 giorni.

Ore 08:15 – CORONAVIRUS, GRAVINA: “IL CALCIO NON PUÒ FERMARSI. SI DEVE GIOCARE”

Gabriele Gravina, Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) sostiene come il calcio non possa arrestarsi del tutto ed opterebbe per disputare a porte chiuse le partite nel prossimo mese.

LIVE MILAN – Sabato 22 febbraio, stadio ‘Franchi‘ di Firenze, Fiorentina-Milan 1-1 (con tante polemiche arbitrali). Questa, per ora, è l’ultima gara ufficiale disputata dal Milan di Stefano Pioli prima che l’emergenza dettata dalla diffusione del coronavirus mettesse, realmente, in ginocchio il nostro Paese, in particolare il Nord Italia, e, di conseguenza, la Serie A. Che, da quel momento, ha cominciato ad andare, letteralmente, nel pallone, rinviando gare per contenere, al massimo, il rischio del contagio. Finora il Diavolo si è visto, di fatto, rinviare Milan-Genoa, 26^ giornata di campionato prevista per il 1° marzo scorso, al 13 maggio e cancellare Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia che sarebbe dovuta andare in scena ieri sera all’Allianz Stadium di Torino. Quando giocherà, ora, il Milan la prossima partita di Serie A? Sarà a porte aperte o chiuse? Nel caso si giocasse a porte aperte, quali saranno le eventuali restrizioni per il pubblico? Qui aggiornamenti ed ultime notizie.

