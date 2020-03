Consiglio Lega Serie A, Scaroni: “L’assemblea è andata deserta”

NEWS SERIE A – Paolo Scaroni, Presidente del Milan, all’uscita del Salone del CONI, a Roma, ha spiegato, in breve, quanto sta accadendo nella Capitale: “Il Consiglio sta per finire. L’assemblea è andata deserta”.

Non è stato quindi raggiunto il numero legale di club per dare l’avvio ai lavori, quindi non c’è stata Assemblea di Lega Serie A prevista per oggi.

Da capire, ora, cosa deciderà il Consiglio circa il futuro della Serie A: si giocherà a porte chiuse oppure ci si fermerà per 30 giorni? Questo il parere di Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android