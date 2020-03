Rinvio partite, Spadafora: “Serie A va avanti, ma con le porte chiuse”

NEWS SERIE A – Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport del Governo Italiano, ha lasciato da poco Palazzo Chigi parlando della possibile decisione per il campionato di Serie A, in dubbio se fermarsi per 30 giorni o se andare avanti disputando le prossime partite a porte chiuse per l’emergenza coronavirus nel nostro Paese.

Queste le parole del Ministro Spadafora: “Proseguimento di “tutte le attività, anche del campionato, ma nel rispetto della salute per tutti. Partite a porte chiuse? Si va verso questo tipo di provvedimento”. Per scoprire, dunque, quando disputerà il Milan la sua prossima partita nel massimo torneo nazionale, continua a leggere >>>

