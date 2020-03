Serie A, Lecce-Milan e Milan-Roma: ecco date e orari ufficiali

NEWS MILAN – La Lega Calcio ha comunicato ufficialmente le date della 27.a e della 28.a giornata di Serie A di campionato, dove i rossoneri affronteranno prima il Lecce, poi la Roma.

La gara del Via del Mare si disputerà il 15 marzo alle 12.30, mentre la sfida di San Siro contro i giallorossi di Fonseca è in programma per il 22 marzo alle 18.00.

27.a giornata: Lecce-Milan , domenica 15 marzo 2020 ore 12.30 (diretta TV DAZN)

, domenica 15 marzo 2020 ore 12.30 (diretta TV DAZN) 28.a giornata: Milan-Roma, domenica 22 marzo 2020 ore 18.00 (diretta TV SKY)

