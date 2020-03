Verso Milan-Genoa: ecco l’11 provato oggi da Pioli

NEWS MILAN – Questa mattina Stefano Pioli ha diretto l’allenamento a Milanello a due giorni da Milan-Genoa. Si giocherà domenica pomeriggio, ore 15, con San Siro a porte chiuse. Ecco la probabile formazione rossonera provata dal tecnico.

Una sola novità, in porta: giocherà Asmir Begovic. Non ha ancora recuperato appieno dal problema alla caviglia Gianluigi Donnarumma. In difesa torna Simon Kjaer, in coppia con Alessio Romagnoli. In panchina Musacchio e Gabbia. I terzini saranno Andrea Conti e Theo Hernandez.

A centrocampo giocheranno i soliti quattro: Bennacer-Kessie davanti la difesa. Sugli esterni Samuel Castillejo e Ante Rebic. Hakan Calhanoglu alle spalle di Zlatan Ibrahimovic. Milan dunque con l’11 tipo, escluso il portiere. Queta è la formazione che Pioli ha provato oggi a Milanello. Altamente probabile che sia anche quellla ufficiale.

MILAN (4-4-1-1): Begovic; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic.

Allenatore: Pioli.

Nel frattempo emergono novità importanti da Milanello, con Ivan Gazidis che ha incontrato Stefano Pioli:

