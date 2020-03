UFFICIALE – Rinvio partite: ecco data ed orario di Milan-Genoa

NEWS MILAN – E’ stato definito, dalla Lega Serie A, in via ufficiale, il calendario delle sei partite da recuperare della 26^ giornata di Serie A rinviate la scorsa settimana per l’emergenza coronavirus.

Milan-Genoa, rigorosamente a porte chiuse, si giocherà domenica 8 marzo, alle ore 15:00, a ‘San Siro‘, e sarà visibile in diretta esclusiva su ‘DAZN‘.

Ecco le date e gli orari completi:

Parma-SPAL: domenica 8 marzo alle ore 12:30 su ‘DAZN‘;

Milan-Genoa: domenica 8 marzo alle ore 15:00 su ‘DAZN‘;

Sampdoria-Hellas Verona: domenica 8 marzo alle ore 15:00 su ‘Sky Sport‘;

Udinese-Fiorentina: domenica 8 marzo alle ore 18:00 su ‘Sky Sport‘;

Juventus-Inter: domenica 8 marzo alle ore 20:45 su ‘Sky Sport‘;

Sassuolo-Brescia: lunedì 9 marzo alle ore 18:30 su ‘Sky Sport‘.

Per sapere, invece, quando verrà recuperata Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia che si sarebbe dovuta giocare ieri sera all’Allianz Stadium di Torino, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android