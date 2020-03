Coppa Italia, rinvio Juventus-Milan: news e info sulla partita / LIVE

Ore 12:45 – COPPA ITALIA – UFFICIALE: CORONAVIRUS, RINVIATA ANCHE NAPOLI-INTER

Non soltanto Juventus-Milan posticipata a data da destinarsi. Il Prefetto di Napoli ha disposto anche il rinvio di Napoli-Inter, l’altra semifinale di ritorno di TIM CUP, che si sarebbe dovuta giocare domani.

Ore 12:00 – RINVIO PARTITE, QUANDO SI GIOCHERÀ JUVENTUS-MILAN? IL CALENDARIO È INTASATO

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha spiegato come, al momento, sia impossibile trovare una data, nel calendario, anche indicativa, per il recupero di Juventus-Milan saltata ieri sera.

LIVE MILAN – Si sarebbe dovuta giocare stasera, alle ore 20:45, all’Allianz Stadium di Torino, la sfida Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, partendo dall’1-1 maturato all’andata a ‘San Siro‘ in virtù delle reti dell’attaccante croato Ante Rebić per il Milan e di Cristiano Ronaldo, su calcio di rigore, per la Juventus. Nella tarda serata di ieri, però, con i rossoneri di Stefano Pioli già giunti nel ritiro torinese, il Prefetto di Torino ha disposto il rinvio della partita a data da destinarsi a causa della dilagante emergenza coronavirus nel nostro Paese, in particolare nel Nord Italia. Quando si recupererà, adesso, Juventus-Milan? Si giocherà a porte aperte o chiuse? Nel caso fosse a porte aperte, quali potrebbero essere le restrizioni per il pubblico? In questo articolo, aggiornato in tempo reale, tutto ciò che c’è da sapere sul match!

