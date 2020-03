Coppa Italia, tre i possibili scenari per la finale: ecco le date

ULTIME NEWS – I calendari nel mondo del calcio sono stati stravolti in seguito al Coronavirus, compreso quello della Coppa Italia. Se per la Serie A, si è giunti a un accordo, il proseguimento della coppa nazionale invece, è ancora tutto definire. Le ipotesi per finire la competizione sono 3.

La prima ipotesi, nonché la più regolare e la più probabile, prevede la disputa delle semifinali il giorno 20 maggio, ovvero data che prevede ad oggi la finalissima, che in questo caso slitterebbe all’1 giugno.

La seconda opzione, per nulla improbabile visto l’intasamento del calendario, prevede anche in questo caso la disputa delle semifinali a maggio, probabilmente sempre giorno 20. La finale in questo caso, sarebbe poi spostata in piena estate, ovvero ad agosto.

Infine, ipotesi che avrebbe del clamoroso, si starebbe pensando anche ad un cambio drastico della formula della Coppa Italia. Le quattro squadre rimanenti potrebbero dare vita ad una Final Four a fine stagione, quindi tra gli ultimi giorni di maggio e l’inizio di giugno. Il tutto avverrebbe in un’unica città e nel giro di qualche giorno, per fare in modo di ‘risolvere’ la questione Coppa Italia in maniera più rapida possibile. Ovviamente si terrebbe conto del risultato delle due gare d’andata. A riportare le notizie sono i colleghi di Goal.com.

