Verso Milan-Genoa, Donnarumma o Begovic tra i pali? Le ultime

NEWS MILAN – Il portiere del Milan Gigio Donnarumma ha lavorato anche ieri a parte per recuperare dalla distorsione alla caviglia rimediata il 22 febbraio contro la Fiorentina in seguito ad uno scontro di gioco con Federico Chiesa. Il classe 1999 sembrava potesse recuperare già contro la Juventus nella sfida poi rinviata a data da destinarsi. Tuttavia, in accordo con Pioli e il suo staff non era stato recuperato per non rischiare ricadute. Col Genoa, Donnarumma sarà ancora molto probabilmente out e il suo vice Asmir Begovic potrà fare l’esordio da titolare con la maglia rossonera dopo l’ottimo debutto di Firenze. Intanto, Bennacer ha commentato il delicato momento che sta attraversando l’Italia>>>

