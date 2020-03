Rinvio partite, quando si giocherà Juventus-Milan? Il calendario è intasato

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Prefettura di Torino ha deciso per il rinvio di Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, che si sarebbe dovuta giocare stasera. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza dovuti all’emergeza coronavirus, ma ora resta da capire quando sarà recuperata la partita. Il calendario dei bianconeri, infatti, è intasato, soprattutto nel caso in cui dovesse andare avanti in Champions League. Di seguito ecco tutti i possibili impegni della squadra di Sarri nei prossimi mesi

Marzo: lunedì 9 dovrebbe giocare contro l’Inter, venerdì 13 a Bologna, martedì 17 col Lione, sabato 21 col Lecce. Poi la pausa nazionali, fino a inizio aprile

Aprile: sabato 4 dovrebbe esserci Genoa-Juve, dal 7-8 doppio impegno (eventuale Champions e campionato) o doppio turno di A fino a fine mese

Maggio: tra campionato, eventuale Champions e Coppa Italia, anche qui date non disponibili.

