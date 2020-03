Calciomercato Milan – Ibrahimovic, il futuro è un rebus. Intanto Galliani…

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, le conseguenze del terremoto societario in casa Milan rischia di coinvolgere direttamente alcuni giocatori della rosa rossonera. Tra questi c’è Zlatan Ibrahimovic, che, come tutti sanno, ha un contratto in scadenza con il club rossonero nel giugno prossimo.

E’ vero che nel contratto ci sono delle clausole che consentono il rinnovo fino al 2021, ma Maldini ha spiegato più volte come la permanenza di Ibrahimovic dipenda da vari fattori, in primis dal suo stato fisico e dal progetto che gli verrà sottoposto. E’ evidente che senza Boban e Maldini, cioè i due che lo hanno voluto fortemente al Milan, il destino dello svedese appare segnato, anche perchè Mino Raiola nelle settimane scorse si è dimostrato molto scettico nei confronti del progetto di rilancio di Elliott.

In ogni caso ad oggi è praticamente impossibile avere certezze sul futuro di Ibrahimovic, ma di certo le percentuali relative alla sua permanenza si sono abbassate in maniera considerevole. L’attaccante si farà convincere da Ivan Gazidis? Accetterà un progetto in cui si prevedono solo giovani con nessuna possibilità di vittoria immediata? Zlatan potrebbe anche decidere di smettere o pensare a un trasferimento all’Hammarby, cioè il club di cui è diventato co-proprietario. Attenzione infine anche al Monza, con Galliani che nelle ultime ore si sarebbe fatto sotto: ipotesi possibile o fantamercato? Con Ibrahimovic tutto è possibile. Intanto Yonghong Li attacca duramente Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, continua a leggere >>>

