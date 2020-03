Yonghong Li: “Gazidis? Trattare così Maldini e Boban è una vergogna”

NEWS MILAN – Yonghong Li, ex presidente rossonero, al portale Footballcritic.com ha espresso la sua opinione in merito alla frattura societaria al Milan tra Ivan Gazidis e Zvonimir Boban. Ecco cosa ha detto: “Se ciò che viene detto è vero, penso sia una vergogna.Mostra un management terribile, è un modo inaccettabile di trattare leggende del club. Non ho nulla se non rispetto per Boban e Maldini“. A proposito di quest’ultimo, Elliott vuole la sua permanenza, ma… continua a leggere >>>

