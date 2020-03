Maldini: il Milan vuole la sua permanenza, ma a quali condizioni?

NEWS MILAN – Come scritto dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, il futuro di Paolo Maldini è estremamente incerto. Il dirigente, che ha voluto fortemente Zvonimir Boban, deve decidere cosa fare:resterà alle condizioni che gli verranno poste? Lui che per primo si era esposto contro l’ingaggio di Rangnick?

Già in estate Paolo aveva riflettuto sull’offerta di Elliott di prendere il posto di Leonardo: ora la situazione è simile, anche se i margini di lavoro sarebbero ulteriormente ridotti. Il club vuole la sua permanenza, ma dovrà accettare appunto le condizioni poste dalla società rossonera. Intanto la situazione relativa all’emergenza coronavirus è sempre più complicata. Ecco costa sta accadendo, continua a leggere >>>

