Consiglio Lega Serie A: due ipotesi al vaglio per le partite di campionato

NEWS SERIE A – Secondo quanto riferito dalla redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘, i club presenti oggi a Roma, ospiti del CONI, per il Consiglio straordinario della Lega Serie A starebbero vagliando una duplice ipotesi per le partite della massima serie: stop al campionato per 30 giorni, come suggerito dal Comitato Scientifico istituito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, oppure partite a porte chiuse.

Per ‘TMW‘, Inter, Juventus, Roma, Lazio, Atalanta, Udinese, Sassuolo, Fiorentina e Milan, i club presenti nella Capitale, punterebbero a giocare per un mese senza pubblico pur di mandare avanti il campionato tuttavia, se non si dovesse trovare un accordo, la decisione definitiva verrebbe rimandata al Governo. Ecco, a tal proposito, l’opinione del Presidente del Brescia, Massimo Cellino, sulla questione: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

