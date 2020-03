Brescia, Cellino: “Vergogniamoci tutti, ma andiamo avanti a porte chiuse”

NEWS BRESCIA – Massimo Cellino, vulcanico Presidente del Brescia, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport questa mattina in edicola in cui dice la sua sull’attuale situazione del calcio italiano, in completa balia della confusione a causa del Coronavirus.

Queste le parole a riguardo: “Il calcio italiano si deve vergognare per come si è venuta a creare questa situazione. Alcuni miei colleghi dicono che giocare a porte chiuse è penalizzante…bene, non capiscono nulla”.

Cellino ha aggiunto ancora: “Una soluzione per rimediare al caos è quella di recuperare subito la giornata che non si è giocata. Poi, il tutto slitta di conseguenza, con la cronologia decisa dal calendario e l’altra giornata da recuperare in un turno infrasettimanale a maggio. Solo così si ridà un senso e si salva la regolarità del campionato”.

Per quel che riguarda il giocare a porte aperte o chiuse, Cellino ha risposto in questo modo: “Lo deve decidere il Governo. Io credo che la prevenzione sia la cosa più importante perché dobbiamo limitare il contagio. Quindi, io dico che si deve giocare a porte chiuse”.

