Rinvio partite, ecco quando dovrebbe essere giocata Milan-Genoa

NEWS MILAN – Cambio di programma, a quanto pare, per Milan-Genoa, che, in un primo momento, era stata prevista (ufficiosamente) per domenica 8 marzo alle ore 12:30. Sembra, infatti, che la partita verrà disputata, sempre naturalmente a porte chiuse, a ‘San Siro‘, ma alle ore 15:00. Intanto emergono novità, importanti, per quanto concerne il futuro del direttore tecnico Paolo Maldini: per le ultime, continua a leggere >>>

