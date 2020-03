Milan, Maldini in bilico: o si adegua alla filosofia Elliott o è fuori

NEWS MILAN – Dopo il licenziamento di Zvonimir Boban, resta in bilico, al Milan, la posizione del direttore tecnico Paolo Maldini, diviso tra la lealtà all’amico croato e quella al club rossonero, in cui la sua famiglia dimora da generazioni.

Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, il fondo Elliott Management Corporation non vorrebbe privarsi di Maldini ma, affinché l’ex capitano del Diavolo resti a far parte della dirigenza, ci sarà bisogno che Maldini sposi in pieno la linea voluta da Elliott e dall’amministratore delegato Ivan Gazidis.

Ovvero, quella di una squadra che punterà quasi esclusivamente sui giovani. In caso contrario, per Maldini potrebbe non esserci più spazio nel nuovo Milan, anche perché, sul mercato, avrà ampi poteri il tecnico tedesco Ralf Rangnick. Il rapporto Maldini-Rangnick rischierebbe di partire, per altro, con il piede sbagliato, visto che l’attuale D.T. rossonero, qualche giorno fa, lo aveva ritenuto ‘non idoneo per il Milan“.

Intanto, oggi, attraverso i propri canali social ufficiali, l’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic ha lanciato un messaggio piuttosto criptico: per il suo post, continua a leggere >>>

