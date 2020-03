Milan, Maldini riflette sul futuro: ecco i dubbi del dirigente

NEWS MILAN – Definito l’addio di Zvonimir Boban (manca solo l’annuncio ufficiale), resta da capire cosa farà Paolo Maldini. Il direttore dell’area tecnica del Milan è indeciso sul da farsi: Elliott vorrebbe la sua permanenza in società, ma l’ex capitano dovrà per forza di cose allinearsi alla filosofia gestionale della proprietà, e dunque rispettare le decisioni prese da Ivan Gazidis.

Stando a quanto riferito da persone molto vicine a Maldini, il dirigente sarebbe in questo momento davvero combattuto. Da una parte l’amore per il Milan è enorme, dall’altra nel corso della stagione ci sono state troppe polemiche con Gazidis, con delle visioni che sembrano essere completamente diverse. In ogni caso la decisione finale spetterà solo a lui. Intanto grossi guai per un grande ex del Milan, continua a leggere >>>

