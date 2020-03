Milan, addii e veleni: Boban ha salutato i giocatori

NEWS MILAN – Il quotidiano ‘Repubblica‘ in edicola questa mattina ha sottolineato come resti sospeso nell’aria il sempre più verosimile contenzioso legale tra il fondo Elliott Management Corporation, proprietario del Milan, e Zvonimir Boban, Chief Football Officer rossonero.

È infatti materia per avvocati: da un lato, Elliott sostiene che l’intervista-denuncia rilasciata senza autorizzazione da Boban a ‘La Gazzetta dello Sport‘, dove è andato giù duro nei confronti dell’amministratore delegato Ivan Gazidis, sia motivo di risoluzione del contratto; dall’altro lato, invece, Boban è convinto che Gazidis abbia violato il suo campo di competenze, messe per iscritto nel suo contratto con il Milan.

Il direttore tecnico Paolo Maldini, potenzialmente equiparato al destino dell’amico e collega ma altrettanto certo di avere sempre agito nell’esclusivo interesse del club, aspetta senza tremori, così come il direttore sportivo Frederic Massara, ha sostenuto ‘Repubblica‘. I tifosi, nel frattempo, si sono schierati dalla parte di Boban e Maldini, condannando l’operato di Gazidis, il quale, ieri, non si è presentato al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA) per stare vicino alla squadra, come invece hanno fatto gli altri tre dirigenti. Nell’occasione, Boban ha salutato i calciatori rossoneri.

Ciò che sta succedendo in casa rossonera, pertanto, è paragonabile ad un vero e proprio regolamento di conti, da parte dell’A.D. sudafricano, intenzionato ad azzerare tutto il management attuale del club di Via Aldo Rossi per puntare su figure di campo (Ralf Rangnick) e dirigenziali (Michael Emenalo) di sua fiducia. La furibonda guerra in corso tra le parti, ha concluso il quotidiano nazionale, rischia di minare la faticosa risalita di Stefano Pioli e dei calciatori rossoneri verso le zone alte della classifica di Serie A.

Sembra, dunque, che possa essere proprio Rangnick ad assumere il ruolo di allenatore del Milan nella prossima stagione. Ne abbiamo parlato, in esclusiva, con Stefan Krause, collega della ‘BILD‘ corrispondente per il RB Lipsia, ex club del tecnico tedesco. Per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

