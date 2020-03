Ex Milan, Ronaldinho arrestato in Paraguay: ecco il motivo

NEWS – Come viene riportato da gazzetta.it, Ronaldinho è in stato di fermo in Paraguay insieme al fratello Roberto De Assis. L’ex calciatore di Milan e Barcellona era entrato ieri nel paese per presentare un programma di assistenza sanitaria per bambini, ma ai relativi controlli il passaporto è risultato falso.

Ronaldinho, insieme a suo fratello, si trova in questo momento in albergo sotto custodia degli agenti al Resort Yacht & Golf Club Paraguayo, 15 chilometri circa a sud di Asuncion. "Ronaldinho ha un passaporto falso. Questo è un crimine ed è per questo che è stato ordinato il suo arresto – ha detto il ministro degli interni del Paraguay Euclides Acevedo alla stazione radio locale AM 1080 -. Rispetto la sua popolarità sportiva, ma la legge deve essere rispettata, indipendentemente da chi sei".

