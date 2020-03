Calciomercato Milan – Ibrahimovic è perplesso per la situazione societaria

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, è sempre più complicato capire il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha avuto la capacità di mettere d’accordo tutto il Milan, che è molto soddisfatto del suo rendimento: il suo apporto dentro e fuori dal campo è molto importante, e questo non è passato inosservato a Elliott. Tuttavia Ibrahimovic è perplesso per la situazione che si è venuta a creare, e soprattutto difficilmente accetterebbe di trovarsi al Milan senza i dirigenti che sono stati fondamentali per il suo ritorno. Intanto Rangnick è sempre più vicino. Ecco l’indiscrezione, continua a leggere >>>

